Bahraich News: लाभार्थियों को वितरित किए गए टूलकिट व प्रमाण-पत्र
Bahraich News: बहराइच में विधायक अनुपमा जायसवाल ने 250 लाभार्थियों को विश्वकर्मा योजना के तहत टूलकिट और प्रमाण-पत्र दिए। इस समारोह में ब्लाक प्रमुख शिवम जायसवाल और उपायुक्त केशव राम वर्मा भी मौजूद रहे। दर्जी, हलवाई और ओडीओपी के लाभार्थी इस योजना का हिस्सा थे।
Bahraich News: बहराइच: जिला उद्योग केन्द्र में आयोजित समारोह में विधायक सदर अनुपमा जायसवाल ने ब्लाक प्रमुख शिवम जायसवाल के साथ 250 लाभार्थियों को टूलकिट व प्रमाण-पत्र दिए। विश्वकर्मा योजना के तहत दर्जी, हलवाई व ओडीओपी के लाभार्थी शामिल रहे। उपायुक्त केशव राम वर्मा ने आभार जताया।
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