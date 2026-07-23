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Bahraich News: लाभार्थियों को वितरित किए गए टूलकिट व प्रमाण-पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में विधायक अनुपमा जायसवाल ने 250 लाभार्थियों को विश्वकर्मा योजना के तहत टूलकिट और प्रमाण-पत्र दिए। इस समारोह में ब्लाक प्रमुख शिवम जायसवाल और उपायुक्त केशव राम वर्मा भी मौजूद रहे। दर्जी, हलवाई और ओडीओपी के लाभार्थी इस योजना का हिस्सा थे।

Bahraich News: लाभार्थियों को वितरित किए गए टूलकिट व प्रमाण-पत्र

Bahraich News: बहराइच: जिला उद्योग केन्द्र में आयोजित समारोह में विधायक सदर अनुपमा जायसवाल ने ब्लाक प्रमुख शिवम जायसवाल के साथ 250 लाभार्थियों को टूलकिट व प्रमाण-पत्र दिए। विश्वकर्मा योजना के तहत दर्जी, हलवाई व ओडीओपी के लाभार्थी शामिल रहे। उपायुक्त केशव राम वर्मा ने आभार जताया।

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