Bahraich News: ट्रक ने कार में पीछे से मारी टक्कर, बाल बाल बचे लोग
Bahraich News: बहराइच जिले के कैसरगंज में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार लेखपाल और उसके परिवार के लोग बाल-बाल बच गए। ट्रक चालक ने उनकी कार का पीछा करने पर हमला किया और भाग गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और चालक की तलाश कर रही है।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। कैसरगंज थाने के कस्बे के अस्पताल चौराहे के पास मंगलवार शाम तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने आगे जा रही कार में टक्कर मार दी। जिसके चलते कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार लेखपाल व उसके परिवार के लोग बाल बाल बच गए। पीछा किए जाने पर ट्रक चालक हमला कर फरार हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की गई हैं। कैसरगंज थाने के गोड़हिया नम्बर एक के मजरे शीतलपुरवा निवासी मुल्कराज पुत्र जगदीश कैसरगंज तहसील में राजस्व लेखपाल के पद पर तैनात है। वह मंगलवार शाम कार से परिवार सहित कस्बे के अस्पताल चौराहे की ओर जा रहे थे।
इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर होते ही चालक ट्रक सहित फरार हो रहा था। मुल्कराज ने कार से पीछा कर रोकने की कोशिश की। जिस पर ट्रक चालक ने उन पर हमलाकर मारपीट की। हमलावर वाहन सहित फरार हो गया। थानाध्यक्ष राजकुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित लेखपाल की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। फरार चालक की तलाश की जा रही है।
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