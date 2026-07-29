Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: ट्रक ने कार में पीछे से मारी टक्कर, बाल बाल बचे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: बहराइच जिले के कैसरगंज में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार लेखपाल और उसके परिवार के लोग बाल-बाल बच गए। ट्रक चालक ने उनकी कार का पीछा करने पर हमला किया और भाग गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और चालक की तलाश कर रही है।

Bahraich News: ट्रक ने कार में पीछे से मारी टक्कर, बाल बाल बचे लोग

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। कैसरगंज थाने के कस्बे के अस्पताल चौराहे के पास मंगलवार शाम तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने आगे जा रही कार में टक्कर मार दी। जिसके चलते कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार लेखपाल व उसके परिवार के लोग बाल बाल बच गए। पीछा किए जाने पर ट्रक चालक हमला कर फरार हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की गई हैं। कैसरगंज थाने के गोड़हिया नम्बर एक के मजरे शीतलपुरवा निवासी मुल्कराज पुत्र जगदीश कैसरगंज तहसील में राजस्व लेखपाल के पद पर तैनात है। वह मंगलवार शाम कार से परिवार सहित कस्बे के अस्पताल चौराहे की ओर जा रहे थे।

ये भी पढ़ें:ट्रक ने कार में पीछे से मारी टक्कर, बाल बाल बचे लोग

इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर होते ही चालक ट्रक सहित फरार हो रहा था। मुल्कराज ने कार से पीछा कर रोकने की कोशिश की। जिस पर ट्रक चालक ने उन पर हमलाकर मारपीट की। हमलावर वाहन सहित फरार हो गया। थानाध्यक्ष राजकुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित लेखपाल की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। फरार चालक की तलाश की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।