Bahraich News: सड़क हादसों में महिला समेत दो की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Bahraich News: बहराइच के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सोमवार को हुए सड़क हादसों में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। दोनों ही घटनाओं में वाहन चालक टक्कर मारने के बाद वाहन सहित मौके से फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। बहराइच के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सोमवार को हुए सड़क हादसों में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। दोनों ही घटनाओं में वाहन चालक टक्कर मारने के बाद वाहन सहित मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।
पहली घटना
पहली घटना देहात कोतवाली क्षेत्र की है, जहां बहराइच-सीतापुर हाईवे स्थित अनवरपुर मोड़ के पास सोमवार सुबह करीब 10 बजे मोगलहा गांव निवासी कुराशा (60), पत्नी वारिस अली, अपने दामाद के घर जा रही थीं। इसी दौरान किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
दूसरी घटना
दूसरी घटना दरगाह थाना क्षेत्र के कोयला मिल पेट्रोल पंप के पास रविवार रात हुई। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार उंचवा पुरैनी निवासी मनोज चौहान (22), पुत्र सुभाष चौहान, की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मनोज घर का सामान खरीदने के लिए बाइक से निकले थे, तभी यह हादसा हो गया। यहां भी टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।
पुलिस कार्रवाई
दोनों घटनाओं की सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस फरार वाहन चालकों की तलाश में जुटी है। इन हादसों के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
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