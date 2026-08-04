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Bahraich News: खेत में घुसे टस्कर हाथियों ने रौंदा धान की फसल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच के नवतोड़ गांव में सोमवार रात टस्कर हाथियों का एक झुंड धान के खेतों में घुस गया। किसानों ने हाथियों को बाहर निकालने के लिए शोर मचाया और प्रयास किए, लेकिन हाथी काफी देर तक खेतों में रहे। इस घटना में दो एकड़ फसल नष्ट हुई है, जिसके लिए किसान वन विभाग से मुआवजा मांग रहे हैं।

खेत में घुसे टस्कर हाथियों ने रौंदा धान की फसल
खेत में घुसे टस्कर हाथियों ने रौंदा धान की फसल

Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। निशानगाड़ा रेंज से लगे नवतोड़ गांव के पास सोमवार को देर रात टस्कर हाथियों को झुंड धान के खेत में घुस गए। हाथियों की चिंघाड़ को सुनकर खेत पहुंचे किसानों ने खेत से निकालने के लिए गोला दागे व पीपा पीटते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद हाथी जंगल की ओर चले गए। इस दौरान लगभग दो एकड़ के करीब फसल को नुकसान पहुंचाया है। किसानों ने वन विभाग से नष्ट फसल के मुआवजे की मांग की है। कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के आस-पास बसे गांवों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। निशांगाड़ा रेंज के नवतोड़ा गांव में बीती रात टस्कर हाथियों के झुंड किसानों के खेतों में लगे धान के खेत में पहुंच गया।

फसल को बचाने के शोर-शराबे और मशाल की रोशनी संग गोला दागने के बावजूद हाथी काफी देर तक खेतों में डटे रहे। काफी मशक्कत के बाद हाथी जंगल की ओर भागे। किसान राम सूरत, भगवानदीन ने बताया कि कई दिनों से हाथियों का झुंड घूम रहा है,लेकिन इनको जंगल के अंदर ले जाने को लेकर वन विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठाया,जिसकी वजह से उनकी फसल बर्बाद हुई है। हाथियों के मूवमेंट को देखते हुए ग्रामीणों को सतर्क किया गया है। हालाकि वनकर्मियों की टीम मौके पर पहुंचकर फसल क्षति का आकलन भी किया है। अपूर्व दीक्षित, डीएफओ, कतर्नियाघाट ने कहा कि निशानगाड़ा व सुजौली रेंज में हमेशा हार्थियों को मूवमेंट बना रहता है। गजमित्रों की टीम लगातार हाथियों पर नजर रखते हुए ग्रामीणों को सतर्क कर रही है।

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