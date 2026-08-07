Bahraich News: गिट्टी से लदा ट्रक पलटा, चालक घायल
Bahraich News: बहराइच में लखनऊ-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुडवा पुल के निकट एक ट्रक पलट गया। ट्रक चालक रवि सिंह को मामूली चोटें आई हैं। यह दुर्घटना शुक्रवार सुबह हुई, जब चालक ने सामने आ रही बस को साइड देने में संतुलन खो दिया। प्रभावित व्यक्ति को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। बहराइच के जरवल रोड के निकट लखनऊ-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुडवा पुल के निकट गिट्टी से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में जनपद फतेहपुर के थाना खागा ग्राम चैनी पुरवा निवासी चालक रवि सिंह पुत्र मौर्य सिंह को मामूली चोट आई है। शुक्रवार सुबह 7 बजे लखनऊ से बलरामपुर गिट्टी लेकर जा रहा ट्रक का संतुलन बिगड़ने से ट्रक सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना में चालक के सिर में हल्की चोट आई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को उपचार के लिए सामुदायिकता स्वास्थ केंद्र भेजा जहां मौजूद डॉक्टरों ने उसकी हालत सामान्य बताई है।
प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया ट्रक गलत दिशा में आ रहा था सामने से आ रही रोडवेज बस को साइड देने में गहरे गड्ढे में जाकर पलट गया।
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