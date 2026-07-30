Bahraich News: पेड़ से लटकता मिला युवक का शव

Bahraich News: तेजवापुर , संवाददाता । सिलौटा गांव में बुधवार देर रात एक युवक का शव घर के सामने गुल्लर के पेड़ की डाल से फंदे के सहारे लटकता मिला । जिसके चलते इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान सिलौटा निवासी बुद्धि लाल (20) पुत्र लक्ष्मी नारायण मिश्रा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक ने घर के सामने स्थित गुल्लर के पेड़ में गमछे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

मामले की जानकारी

घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पर टिकोरा मोड़ पुलिस चौकी की टीम, फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक टीम साक्ष्य एकत्र कर रही है। जांच पूरी होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल युवक के आत्महत्या किए जाने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। देहात कोतवाल दद्दन सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। हर पहलु पर गहनता से तहकीकात की जा रही है।