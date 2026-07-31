Bahraich News: घाघरा में नहाने गए युवक की डूबकर मौत
Bahraich News: जरवलरोड में एक युवक, अंजेश कुमार निषाद (18), अपने साथियों के साथ घाघरा नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूब गया। स्थानीय गोताखोरों और पुलिस ने मृतक का शव बरामद किया। परिवार में कोहराम मच गया। प्रशासन ने नदी में स्नान के दौरान सतर्क रहने की अपील की है।
Bahraich News: जरवलरोड, संवाददाता। एक युवक अपने कुछ अन्य साथियों के साथ शुक्रवार दोपहर में घाघरा नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों और पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत कर किशोर का शव नदी से बरामद किया गया। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जरवल रोड थाने के ग्राम तप्पेसिपाह निवासी अंजेश कुमार निषाद (18) पुत्र सुभाष निषाद घाघरा घाट पर शुक्रवार दोपहर में अपने साथियों के साथ नहाने गया था। नहाते समय अचानक उसका पैर गहरे पानी में चला गया, जिससे वह तेज बहाव में डूबने लगा।
साथ मौजूद लोगों ने शोर मचाते हुए उसे बचाने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में खोजबीन शुरू कराई। काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने किशोर का शव नदी से बाहर निकाला। शव देखते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन ने लोगों से बरसात के मौसम में नदी के तेज बहाव और गहरे पानी से सतर्क रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करने की अपील की है।
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