Bahraich News: सड़क के लिए खोदे गए गढ्ढे में डूबकर बालक की मौत
Bahraich News: मोतीपुर (बहराइच) में सोमवार सुबह छह वर्षीय बालक बसंत लाल की मौत हो गई। वह रविवार शाम से लापता था और सोमवार सुबह गढ्ढे में उसका शव मिला। परिजन उसे तलाश रहे थे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस इस मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है।
Bahraich News: मोतीपुर(बहराइच)। जिले के मोतीपुर थाने के मिहीपुरवा स्थित तहसील परिसर के निकट सोमवार सुबह सड़क के लिए खोदाई किए गए गढ्ढे में डूबकर छह वर्षीय बालक की मौत हो गई। मासूम का शव उतराता मिला। परिजनों में कोहराम मच गया । सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बालक रविवार शाम से लापता था। पुलिस इस मामले को गम्भीर मान रही है। मुर्तिहा कोतवाली के धर्मापुर के मजरे जलिहा निवासी बसंत लाल (6) पुत्र राधेश्याम का परिवार मिहीपुरवा तहसील परिसर में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ढाबा संचालित करते हैं।रविवार शाम बसंत लाल घर से निकला था, देर रात तक वापस नहीं लौटा।
परिजनों ने आसपास काफी तलाश की। उसका कोई सुराग नहीं मिला। सावन के पहले सोमवार होने के कारण परिजनों को आशंका थी कि वह किसी के साथ बुढ़वा बाबा मंदिर चला गया होगा। इसलिए रातभर उसकी तलाश होती रही। सोमवार सुबह तहसील परिसर के बगल स्थित प्लाटिंग के लिए बनाई जा रही सड़क के लिए खोदी गई मिट्टी से बने गढ्ढे में ग्रामीणों ने एक बालक का शव उतराता देखा। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसकी पहचान बसंत लाल के रूप में की। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर थानाध्यक्ष ब्रह्मा गौड़ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
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