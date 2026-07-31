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Bahraich News: मकान की दीवार भरभराकर ढही, अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच के पयागपुर थाने के पहड़वा गांव में एक मकान की ऊंची दीवार शुक्रवार सुबह ढह गई। इस हादसे में हरिराम (60) नाम का एक अधेड़ मलबे में दब गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। मलबे को हटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

Bahraich News: मकान की दीवार भरभराकर ढही, अधेड़ की मौत

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। पयागपुर थाने के पहड़वा गांव में शुक्रवार सुबह लगभग सात बजे एक मकान की ऊंची दीवार भरभराकर ढह गई। उधर से निकल रहा अधेड़ चपेट में आने से मलबे में दब गया। कड़ी मशक्कत से मलबे को हटाया गया। तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। अधेड़ की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पयागपुर थाने के पहड़वा गांव निवासी हरिराम (60) पुत्र समय दीन किसी जरूरत पड़ने पर ऑटो की तलाश में निकला था। जैसे ही वह गांव स्थित मंहगी लाल शुक्ला के मकान के पास से निकल रहा था। उसी दौरान मंहगी के मकान की ऊंची दीवार भरभराकर कर ढह गई।

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हरिराम उसी मलबे में दब गया। दीवार ढहते ही आसपास के लोग दौड़े। कड़ी मशक्कत कर मलवा हटाया गया। तब तक हरिराम की सांसे थम चुकी थी। हादसे की सूचना पर रोते बिलखते हुए परिजन मौके पर पहुंचे। सूचना पर खुटेहना पुलिस चौकी प्रभारी गोपाल सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। तहसील से राजस्व कर्मी पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

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