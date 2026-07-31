Bahraich News: मकान की दीवार भरभराकर ढही, अधेड़ की मौत
Bahraich News: बहराइच के पयागपुर थाने के पहड़वा गांव में एक मकान की ऊंची दीवार शुक्रवार सुबह ढह गई। इस हादसे में हरिराम (60) नाम का एक अधेड़ मलबे में दब गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। मलबे को हटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। पयागपुर थाने के पहड़वा गांव में शुक्रवार सुबह लगभग सात बजे एक मकान की ऊंची दीवार भरभराकर ढह गई। उधर से निकल रहा अधेड़ चपेट में आने से मलबे में दब गया। कड़ी मशक्कत से मलबे को हटाया गया। तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। अधेड़ की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पयागपुर थाने के पहड़वा गांव निवासी हरिराम (60) पुत्र समय दीन किसी जरूरत पड़ने पर ऑटो की तलाश में निकला था। जैसे ही वह गांव स्थित मंहगी लाल शुक्ला के मकान के पास से निकल रहा था। उसी दौरान मंहगी के मकान की ऊंची दीवार भरभराकर कर ढह गई।
हरिराम उसी मलबे में दब गया। दीवार ढहते ही आसपास के लोग दौड़े। कड़ी मशक्कत कर मलवा हटाया गया। तब तक हरिराम की सांसे थम चुकी थी। हादसे की सूचना पर रोते बिलखते हुए परिजन मौके पर पहुंचे। सूचना पर खुटेहना पुलिस चौकी प्रभारी गोपाल सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। तहसील से राजस्व कर्मी पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।