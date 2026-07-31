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Bahraich News: मकान की दीवार भरभराकर ढही, अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पयागपुर थाने के पहड़वा गांव में एक मकान की ऊंची दीवार गिरने से दलित अधेड़ हरिराम (60) की मौत हो गई। वह दीवार की चपेट में आकर मलबे में दब गया। घटनास्थल पर कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसे थम चुकी थीं। परिवार में दुख का माहौल है।

मकान की दीवार भरभराकर ढही, अधेड़ की मौत
मकान की दीवार भरभराकर ढही, अधेड़ की मौत

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के पयागपुर थाने के पहड़वा गांव में शुक्रवार सुबह लगभग सात बजे एक मकान की ऊंची दीवार भरभराकर ढह गई। उधर से निकल रहा दलित अधेड़ उसकी चपेट में आने से मलबे में दब गया। कड़ी मशक्कत से मलबे को हटाया गया। तब तक उसकी सांसे थम चुकी थी। अधेड़ की मौत से परिवार में कोहराम मच गया । पयागपुर थाने के पहड़वा गांव निवासी दलित हरिराम (60) पुत्र समय दीन किसी जरूरत पड़ने पर आटो की तलाश में निकला था। जैसे ही वह गांव स्थित मंहगी लाल शुक्ला के मकान के पास से निकल रहा था।

उसी दौरान मंहगी के मकान की ऊंची दीवार भरभराकर कर ढह गई। हरिराम उसी मलबे में दब गया। दीवार ढहते ही आसपास के लोग दौड़े। कड़ी मशक्कत कर मलवा हटाया गया। तब तक हरिराम की सांसे थम चुकी थी। हादसे की सूचना पर रोते बिलखते हुए परिजन मौके पर पहुंचे। सूचना पर खुटेहना पुलिस चौकी प्रभारी गोपाल सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। तहसील से राजस्व कर्मी पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

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