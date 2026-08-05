Bahraich News: यातायात जागरूकता वाहन रवाना
Bahraich News: बहराइच में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रभावी पालन के लिए जागरूकता वाहन रवाना किया गया। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी यातायात राज सिंह यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। यह वाहन ओवरस्पीडिंग और अन्य यातायात अपराधों पर निगरानी रखेगा।
Bahraich News: बहराइच। सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए बुधवार को एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी यातायात राज सिंह यादव ने पुलिस कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन रवाना किया गया। प्रभारी निरीक्षक यातायात के नेतृत्व में यह वाहन प्रमुख मार्गों एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में संचालित होकर ओवरस्पीडिंग, बिना हेल्मेट दोपहिया वाहन संचालन करने, बिना सीटबेल्ट चारपहिया वाहन संचालन करने, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाने तथा अन्य यातायात अपराधों पर प्रभावी निगरानी रखेगा। इंटरसेप्टर वाहन में आधुनिक उपकरण स्थापित हैं, जिनके माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।