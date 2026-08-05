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Bahraich News: यातायात जागरूकता वाहन रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रभावी पालन के लिए जागरूकता वाहन रवाना किया गया। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी यातायात राज सिंह यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। यह वाहन ओवरस्पीडिंग और अन्य यातायात अपराधों पर निगरानी रखेगा।

Bahraich News: यातायात जागरूकता वाहन रवाना

Bahraich News: बहराइच। सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए बुधवार को एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी यातायात राज सिंह यादव ने पुलिस कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन रवाना किया गया। प्रभारी निरीक्षक यातायात के नेतृत्व में यह वाहन प्रमुख मार्गों एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में संचालित होकर ओवरस्पीडिंग, बिना हेल्मेट दोपहिया वाहन संचालन करने, बिना सीटबेल्ट चारपहिया वाहन संचालन करने, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाने तथा अन्य यातायात अपराधों पर प्रभावी निगरानी रखेगा। इंटरसेप्टर वाहन में आधुनिक उपकरण स्थापित हैं, जिनके माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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