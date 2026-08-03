Bahraich News: 676 वाहनों का चालान,ट्रिपिलिंग करते 64 धरे गए
Bahraich News: बहराइच में यातायात पुलिस और नागरिक पुलिस ने अभियान चलाकर 676 वाहनों का चालान किया। ₹8,19,000 का शमन शुल्क वसूला गया। दोपहिया पर तीन सवारी बैठाने पर 64 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फाल्टी नंबर प्लेट और क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर भी कार्रवाई की गई।
Bahraich News: बहराइच। जिले भर में यातायात पुलिस एवं नागरिक पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत कुल 676 वाहनों का चालान किया गया। ₹8,19,000 का शमन शुल्क वसूला गया है। दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाकर संचालन करने पर 64 वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वाहन पर अस्पष्ट/फाल्टी नंबर प्लेट लगाकर संचालन करने पर 11 वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर 2 वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
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