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Bahraich News: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बदली यातायात व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में सावन के सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सिद्धनाथ महादेव मंदिर के पास कई मार्गों को प्रतिबंधित किया गया है और वाहनों को विभिन्न चौराहों से डायवर्ट किया जाएगा। यह व्यवस्था हर सोमवार को सुबह 2 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगी।

Bahraich News: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बदली यातायात व्यवस्था

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। सावन के सोमवार को देखते हुए नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नगर क्षेत्र में स्थित सिद्धनाथ महादेव मंदिर पर कावंड़ियों श्रद्धालुओं की भीड़ के दृष्टिगत तथा इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम बनाये रखने ऐसे वाहन जो अस्पताल चौराहा से छोटीबाजार होते घंटाघर की तरफ जाना चाहते हैं ऐसे वाहनों को डायवर्ट कराकर पानी टंकी चौराहा से डीएम चौराहा से पीपल तिराहा होते हुए अथवा डिगिहा तिराहा से छावनी चौराहा से चांदपुरा चौराहा से केवानागंज मोड़ होते भेजा जायेगा। छावनी चौराहा से तांगा स्टेंड / सिद्धनाथ मंदिर के तरफ सभी प्रकार के आटो, ई रिक्शा, चारपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगें ।

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अस्पताल चौराहा से घंटाघर चौक की तरफ सभी प्रकार के आटो, ईरिक्शा, चारपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगें । पीपल तिराहा से घंटाघर चौक के तरफर सभी प्रकार के आटो, ईरिक्शा, चारपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगें । तांगा स्टैंड तिराहा, जैन मंदिर मोड़, घंटाघर चौक से सिद्धनाथ मंदिर की तरफ समस्त प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगें। डायवर्जन का अवधि प्रत्येक सोमवार को प्रातः 02.00 बजे से सायं छह बजे बजे तक रहेगा।

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