Bahraich News: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बदली यातायात व्यवस्था
Bahraich News: बहराइच में सावन के सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सिद्धनाथ महादेव मंदिर के पास कई मार्गों को प्रतिबंधित किया गया है और वाहनों को विभिन्न चौराहों से डायवर्ट किया जाएगा। यह व्यवस्था हर सोमवार को सुबह 2 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगी।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। सावन के सोमवार को देखते हुए नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नगर क्षेत्र में स्थित सिद्धनाथ महादेव मंदिर पर कावंड़ियों श्रद्धालुओं की भीड़ के दृष्टिगत तथा इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम बनाये रखने ऐसे वाहन जो अस्पताल चौराहा से छोटीबाजार होते घंटाघर की तरफ जाना चाहते हैं ऐसे वाहनों को डायवर्ट कराकर पानी टंकी चौराहा से डीएम चौराहा से पीपल तिराहा होते हुए अथवा डिगिहा तिराहा से छावनी चौराहा से चांदपुरा चौराहा से केवानागंज मोड़ होते भेजा जायेगा। छावनी चौराहा से तांगा स्टेंड / सिद्धनाथ मंदिर के तरफ सभी प्रकार के आटो, ई रिक्शा, चारपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगें ।
अस्पताल चौराहा से घंटाघर चौक की तरफ सभी प्रकार के आटो, ईरिक्शा, चारपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगें । पीपल तिराहा से घंटाघर चौक के तरफर सभी प्रकार के आटो, ईरिक्शा, चारपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगें । तांगा स्टैंड तिराहा, जैन मंदिर मोड़, घंटाघर चौक से सिद्धनाथ मंदिर की तरफ समस्त प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगें। डायवर्जन का अवधि प्रत्येक सोमवार को प्रातः 02.00 बजे से सायं छह बजे बजे तक रहेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।