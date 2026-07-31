Bahraich News: सावन के मद्देनजर रूट डायवर्जन
Bahraich News: बहराइच में श्रावण मास के दौरान सिद्धनाथ महादेव मंदिर पर कावंड़ियों की भीड़ को देखते हुए नगर क्षेत्र में यातायात डायवर्जन लागू किया गया है। एसपी ने वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मार्गों को प्रतिबंधित करने की जानकारी दी है। हर सोमवार रात 2 बजे से शाम 6 बजे तक ये निर्देश प्रभावी रहेंगे।
Bahraich News: बहराइच। श्रावण मास के दौरान सिद्धनाथ महादेव मंदिर पर कावंड़ियों की भीड़ के मद्देनजर नगर क्षेत्र में डायवर्जन लागू किया गया है। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल चौराहा से छोटी बाजार होते घंटाघर की तरफ जाने वाले वाहनों को डायवर्ट कराकर पानी टंकी चौराहा से डीएम चौराहा से पीपल तिराहा होते हुए अथवा डिगिहा तिराहा से छावनी चौराहा से चांदपुरा चौराहा से केवानागंज मोड़ होते भेजा जायेगा। छावनी चौराहा से तांगा स्टैंड सिद्धनाथ मंदिर के तरफ सभी आटो, ईरिक्शा, चारपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगें। अस्पताल चौराहा से घंटाघर चौक की तरफ सभी प्रकार के आटो, ई रिक्शा, चारपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगें।
पीपल तिराहा से घंटाघर चौक के तरफ सभी प्रकार के आटो, ईरिक्शा, चारपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगें। तांगा स्टैंड तिराहा, जैन मंदिर मोड़, घंटाघर चौक से सिद्धनाथ मंदिर की तरफ सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगें। डायवर्जन प्रत्येक सोमवार को रात्रि 2.00 बजे से सायं 06:00 बजे तक लागू रहेगा।
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