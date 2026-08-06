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Bahraich News: दो दुकानों में चोरी, तीसरी में सेंधमारी की कोशिश नाकाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच जिले में चोरों ने टिकोरा मोड़ पर दो दुकानों में ताले तोड़कर हजारों रुपये नकद और सामान चोरी कर लिया। एक तीसरी दुकान में भी चोरी की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों की सजगता से चोर भाग गए। दुकानदारों ने प्रशासन से रात में गश्त बढ़ाने की मांग की।

दो दुकानों में चोरी, तीसरी में सेंधमारी की कोशिश नाकाम
दो दुकानों में चोरी, तीसरी में सेंधमारी की कोशिश नाकाम

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। बहराइच जिले की देहात कोतवाली सीमा में स्थित बहराइच-लखनऊ हाईवे पर टिकोरा मोड़, यूनिमैक्स के पास बुधवार रात चोरों ने दो दुकानों में ताले तोड़कर हजारों रुपये नकदी व सामान उड़ा लिया। इसके अलावा एक तीसरी दुकान में भी चोर घुसने की फिराक में थे, मगर आसपास के लोगों की आवाजाही से भनक लगते ही वे बिना कुछ चुराए भाग खड़े हुए। घटना के अनुसार, टिकोरा मोड़ के रहने वाले मनोज तिवारी के सीएससी केंद्र में चोरों ने ताला तोड़कर गल्ले से 8,100 रुपये नकद और एक गैस सिलेंडर चुरा लिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने पास ही मौजूद शिवकुमार की पान की दुकान का भी ताला तोड़ दिया और वहां से करीब 4,900 रुपये कीमत का सामान ले उड़े。

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घटना की जानकारी

इसी बीच यूनिमैक्स के ठीक सामने पंकज यादव की पान दुकान में भी चोरों ने सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों की आहट पाकर वे अपना इरादा पूरा किए बिना ही वहां से फरार हो गए। पीड़ित मनोज तिवारी के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत डायल 112 और टिकोरा मोड़ पुलिस चौकी को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी।

व्यापारियों की नाराजगी

इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से दुकानदारों में डर और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से रात में गश्त बढ़ाने के साथ-साथ जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने और मामले का खुलासा करने की मांग की है。

सामान्य प्रश्न

चोरों ने कितनी दुकानों में चोरी की?
चोरों ने दो दुकानों में चोरी की और तीसरी दुकान में घुसने की कोशिश की।
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