Bahraich News: साप्ताहिक बाजार में चोरों का गिरोह सक्रिय
Bahraich News: इंडो-नेपाल सीमा के नजदीक जानकी गाँव के बाजार में चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। भीड़ का फायदा उठाकर खरीदारी करने आए लोगों के मोबाइल, नकदी और साइकिल चोरी की जा रही हैं। दुकानदार और ग्रामीण सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
Bahraich News: नवाबगंज, संवाददाता। इंडो-नेपाल सीमा से सटे संतलिया क्षेत्र के जानकी गांव के साप्ताहिक बाजार में चोरों का गैंग सक्रिय हो गया है। बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों के मोबाइल, नकदी और साइकिल चोरी होने से व्यापारियों व ग्रामीणों में दहशत है। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में भीड़ का फायदा उठाकर चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कई लोगों के मोबाइल फोन गायब हो चुके हैं, जबकि कुछ की जेब से नकदी भी पार कर दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि साप्ताहिक बाजार में दूर-दराज के गांवों से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं।
ऐसे में सक्रिय चोर गिरोह भीड़ का लाभ उठाकर आसानी से फरार हो जाते हैं। दुकानदारों व ग्राहकों ने बाजार में नियमित गश्त बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।