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Bahraich News: साप्ताहिक बाजार में चोरों का गिरोह सक्रिय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: इंडो-नेपाल सीमा के नजदीक जानकी गाँव के बाजार में चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। भीड़ का फायदा उठाकर खरीदारी करने आए लोगों के मोबाइल, नकदी और साइकिल चोरी की जा रही हैं। दुकानदार और ग्रामीण सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

Bahraich News: साप्ताहिक बाजार में चोरों का गिरोह सक्रिय

Bahraich News: नवाबगंज, संवाददाता। इंडो-नेपाल सीमा से सटे संतलिया क्षेत्र के जानकी गांव के साप्ताहिक बाजार में चोरों का गैंग सक्रिय हो गया है। बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों के मोबाइल, नकदी और साइकिल चोरी होने से व्यापारियों व ग्रामीणों में दहशत है। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में भीड़ का फायदा उठाकर चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कई लोगों के मोबाइल फोन गायब हो चुके हैं, जबकि कुछ की जेब से नकदी भी पार कर दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि साप्ताहिक बाजार में दूर-दराज के गांवों से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं।

ऐसे में सक्रिय चोर गिरोह भीड़ का लाभ उठाकर आसानी से फरार हो जाते हैं। दुकानदारों व ग्राहकों ने बाजार में नियमित गश्त बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

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