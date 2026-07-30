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Bahraich News: सांप काटने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: विशेश्वरगंज के पुरैना मोड़ पर पंकज सोनी (19) को सांप ने काट लिया। परिवार ने उसे सीएचसी विशेश्वरगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पंकज घर पर रहकर मां का सहारा बनता था जबकि उसका पिता चंडीगढ़ में मजदूरी करता है।

Bahraich News: सांप काटने से युवक की मौत

Bahraich News: विशेश्वरगंज, संवाददाता । पुरैना मोड़ निवासी पंकज सोनी (19) पुत्र बालक राम बुधवार रात घर के बरामदे में सो रहा था। इसी दौरान उसे सांप ने उसे काट लिया। गुरुवार सुबह करीब चार बजे परिजनों को घटना का एहसास हुआ। इसके बाद परिजन तत्काल उसे विशेश्वरगंज सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके चलते परिजनों में हाहाकार मच गया । बालकराम परिवार के भरण-पोषण के लिए चंडीगढ़ में मजदूरी करते हैं। जबकि उसका बड़ा भाई भी परिवार के साथ जम्मू में नौकरी करता है। पंकज घर पर रहकर रिक्शा चलाता था और अपनी मां के भरण-पोषण में सहयोग करता था।

सूचना मिलने पर पिता और बड़ा भाई घर के लिए रवाना हो गए हैं।

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