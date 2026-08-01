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Bahraich News: कॉलेज मार्ग पर उगी झाड़ियां बनीं खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: तेजवापुर के पारसनाथ इंटर कॉलेज से एसकेएस कॉलेज जाने वाले मार्ग पर घनी मूंजा और झाड़ियां उग आई हैं, जिससे छात्रों और राहगीरों में डर है। रमेश चौरसिया की सांप के काटने से मौत के बाद ग्रामीणों ने झाड़ियों की सफाई की मांग की है।

Bahraich News: कॉलेज मार्ग पर उगी झाड़ियां बनीं खतरा

Bahraich News: तेजवापुर। पारसनाथ इंटर कॉलेज चेतरा से सबलापुर स्थित एसकेएस कॉलेज जाने वाले मार्ग के दोनों ओर घनी मूंजा और झाड़ियां उग आने से छात्र-छात्राओं व राहगीरों में दहशत है। बरसात के कारण झाड़ियां और घनी हो गई हैं, जिससे सांप व अन्य जंगली जानवरों के छिपे रहने की आशंका बनी रहती है। शुक्रवार को इसी मार्ग के किनारे पान की ढाबली चलाने वाले रमेश चौरसिया की कथित रूप से सांप के काटने से मौत के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने बीडीओ तेजवापुर प्रतीक से सड़क किनारे उगी झाड़ियों की तत्काल सफाई कराने की मांग की है।

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