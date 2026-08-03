Bahraich News: जीआईसी में बाल संसद का हुआ चुनाव

Bahraich News: तेजवापुर, संवाददाता। राजकीय इंटर कॉलेज खैरा बाजार में सोमवार को बाल संसद के गठन के लिए मतदान कराया गया। छात्र-छात्राओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया। मतदान प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। मतगणना पूरी होने पर विजयी प्रत्याशियों के नामों की आधिकारिक घोषणा की गई। विजयी पदाधिकारियों को शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने बधाई देते हुए विद्यालय के विकास, अनुशासन, स्वच्छता, नेतृत्व तथा छात्र हित से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा व्यक्त की। प्रधानाचार्य अम्बरीश शुक्ल ने बताया कि बाल संसद गठन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व की भावना तथा टीमवर्क का विकास करना है।