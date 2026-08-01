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Bahraich News: महिला महाविद्यालय में दीक्षारम्भ कार्यक्रम का समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच के महिला महाविद्यालय में प्राचार्या प्रो. प्रिया मुखर्जी के नेतृत्व में एक सप्ताह का दीक्षारम्भ कार्यक्रम समाप्त हुआ। डॉ. ज्योति त्रिपाठी ने छात्राओं को परीक्षा प्रणाली की जानकारी दी। सहायक आचार्य डॉ. दया कुमारी ने कक्षा प्रतिनिधि प्रणाली के बारे में बताया और चयनित प्रतिनिधियों को बैज दिए।

Bahraich News: महिला महाविद्यालय में दीक्षारम्भ कार्यक्रम का समापन

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। महिला महाविद्यालय में प्राचार्या प्रो. प्रिया मुखर्जी के नेतृत्व में एक सप्ताह से दीक्षारम्भ (स्टूडेंट ओरिएंटेशन) कार्यक्रम चल रहा था। बुधवार को कार्यक्रम का समापन किया गया। डॉ. ज्योति त्रिपाठी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत परीक्षा प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को मिड-सेमेस्टर टेस्ट एवं सेमेस्टरांत परीक्षाओं की प्रक्रिया एवं महत्व से अवगत कराया। सहायक आचार्य शिक्षा शास्त्र डॉ. दया कुमारी ने छात्राओं को कक्षा प्रतिनिधि प्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए चयनित कक्षा प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा की तथा उन्हें बैज प्रदान किए। नवप्रवेशित छात्राओं को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, परीक्षा प्रणाली, विभिन्न समितियों, छात्र कल्याण योजनाओं एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों से परिचित कराया गया।

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संचालन आईक्यूएसी सदस्य डॉ. आकांक्षा पटेल ने किया।

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