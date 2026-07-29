Bahraich News: छात्रा का हाथ फ्रैक्चर, परिजनों ने जताई नाराजगी
Bahraich News: तेजवापुर में प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर की कक्षा तीन की छात्रा छाया को पढ़ाई के दौरान चोट लगी। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्रा को धक्का लगने से हाथ में चोट आई, लेकिन प्रधानाध्यापिका ने कहा कि एक्स-रे में फ्रैक्चर नहीं पाया गया, सिर्फ सामान्य चोट है।
Bahraich News: तेजवापुर। ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर में कक्षा तीन की छात्रा के हाथ में चोट लगने का मामला सामने आया है। परिजनों ने विद्यालय प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के एडकला निवासी रामरुप की 10 वर्षीय पुत्री छाया कक्षा तीन में पढ़ती है। छात्रा की दादी ने बताया कि 6 दिन पहले पढ़ाई के दौरान बच्चों में झगड़ा हुआ। इसी बीच एक बच्चे ने छाया को धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई और उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक निगरानी नहीं कर रहे थे। प्रधानाध्यापिका नशरीन अंसारी ने आरोपों को निराधार बताया।
उन्होंने कहा कि मंगलवार को जिला अस्पताल में एक्स-रे कराया गया, जिसमें फ्रैक्चर की पुष्टि नहीं हुई। छात्रा को केवल सामान्य चोट आई है।
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