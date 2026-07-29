Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: छात्रा का हाथ फ्रैक्चर, परिजनों ने जताई नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: तेजवापुर में प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर की कक्षा तीन की छात्रा छाया को पढ़ाई के दौरान चोट लगी। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्रा को धक्का लगने से हाथ में चोट आई, लेकिन प्रधानाध्यापिका ने कहा कि एक्स-रे में फ्रैक्चर नहीं पाया गया, सिर्फ सामान्य चोट है।

Bahraich News: छात्रा का हाथ फ्रैक्चर, परिजनों ने जताई नाराजगी

Bahraich News: तेजवापुर। ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर में कक्षा तीन की छात्रा के हाथ में चोट लगने का मामला सामने आया है। परिजनों ने विद्यालय प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के एडकला निवासी रामरुप की 10 वर्षीय पुत्री छाया कक्षा तीन में पढ़ती है। छात्रा की दादी ने बताया कि 6 दिन पहले पढ़ाई के दौरान बच्चों में झगड़ा हुआ। इसी बीच एक बच्चे ने छाया को धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई और उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक निगरानी नहीं कर रहे थे। प्रधानाध्यापिका नशरीन अंसारी ने आरोपों को निराधार बताया।

ये भी पढ़ें:Farrukhabad Kannauj News: कक्षा नौ के छात्र का हाथ टूटने में मुकदमा

उन्होंने कहा कि मंगलवार को जिला अस्पताल में एक्स-रे कराया गया, जिसमें फ्रैक्चर की पुष्टि नहीं हुई। छात्रा को केवल सामान्य चोट आई है।

ये भी पढ़ें:Sambhal News: शिक्षिका के थप्पड़ से मासूम का टूटा दांत, कार्रवाई की मांग
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।