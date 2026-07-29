Bahraich News: अपार आईडी बनाने में लापरवाही, 14 स्कूलों को नोटिस
Bahraich News: जिला विद्यालय निरीक्षक ने 14 विद्यालयों के प्रबंधकों को छात्रों की अपार आईडी बनाने में लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अपार आईडी सृजन में देरी से विभाग की छवि प्रभावित हो रही है। सभी विद्यालयों को दो दिनों के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है, वरना कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
Bahraich News: दो दिनों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने की दी मोहलत बाबागंज,संवाददाता। जिला विद्यालय निरीक्षक ने छात्रों की अपार आईडी बनाने में लापरवाही बरतने पर 14 विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।लगातार बरती जा रही लापरवाही को लेकर डीआईओएस ने कड़ा रुख अपनाया है।दो दिनों के अंदर कार्य पूरा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।डीआईओएस सर्वदानंद ने कहा कि अपार आईडी सृजन में हो रही देरी से विभाग की छवि प्रभावित हो रही है। सभी संबंधित विद्यालयों को दो दिनों के भीतर शत-प्रतिशत अपार आईडी सृजन का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
निर्धारित समय में कार्य पूरा न होने पर संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन की होगी।नोटिस प्राप्त विद्यालयों में देव संस्कृत ग्रामीणोदय रामपुर, हायर सेकेंड्री स्कूल चरदा, जगत राम प्रेमा देवी पब्लिक इंटर कॉलेज, राम जानकी इंटर कॉलेज रूपईडीहा, जवाहर लाल नेशनल इंटर कॉलेज नवाबगंज, पं. राधेश्याम पाण्डेय सरस्वती इंटर कॉलेज जमोग, कन्हैया लाल परसेश्वर दीन इंटर कॉलेज रूपईडीहा, आचार्य रमेश चन्द्र गर्ल्स इंटर कॉलेज बाबागंज, नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज रूपईडीहा, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर साकेत नगर, अम्बिका प्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणपुर एवं शिव राम राम फल उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।