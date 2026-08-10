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Bahraich News: तेज रफ्तार वाहन ने नील गाय को मारी टक्कर, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में एक तेज रफ्तार वाहन ने गजाधरपुर के पास गीता पेट्रोल पंप के पास अचानक उछलकर आई नीलगाय को टक्कर मार दिया। गंभीर रूप से घायल नीलगाय की मौत हो गई। इस क्षेत्र में नील गाय के झुंड होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है।

Bahraich News: तेज रफ्तार वाहन ने नील गाय को मारी टक्कर, मौत

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। जिले के फखरपुर थाने के गजाधरपुर के पास गीता पेट्रोल पंप के पास रविवार देर रात तेज रफ्तार वाहन के सामने अचानक उछाल भर्ती नीलगाय आ जाने पर अनियंत्रित वाहन उसे टक्कर मार फरार हो गया। जिसके चलते नीलगाय गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल नीलगाय की तड़प तड़प कर मौत हो गई। 21 जून को ही मवेशी की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई थी। लोगों का मानना है कि अगर नीलगाय किसी बाइक या कार से भिड़ंत होती। तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस इलाके में बड़े पैमाने में नील गाय के झुंड सक्रिय है।

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जो दुर्घटना का सबब बन रहे है।

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