Bahraich News: तेज रफ्तार वाहन ने नील गाय को मारी टक्कर, मौत
Bahraich News: बहराइच में एक तेज रफ्तार वाहन ने गजाधरपुर के पास गीता पेट्रोल पंप के पास अचानक उछलकर आई नीलगाय को टक्कर मार दिया। गंभीर रूप से घायल नीलगाय की मौत हो गई। इस क्षेत्र में नील गाय के झुंड होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। जिले के फखरपुर थाने के गजाधरपुर के पास गीता पेट्रोल पंप के पास रविवार देर रात तेज रफ्तार वाहन के सामने अचानक उछाल भर्ती नीलगाय आ जाने पर अनियंत्रित वाहन उसे टक्कर मार फरार हो गया। जिसके चलते नीलगाय गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल नीलगाय की तड़प तड़प कर मौत हो गई। 21 जून को ही मवेशी की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई थी। लोगों का मानना है कि अगर नीलगाय किसी बाइक या कार से भिड़ंत होती। तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस इलाके में बड़े पैमाने में नील गाय के झुंड सक्रिय है।
जो दुर्घटना का सबब बन रहे है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।