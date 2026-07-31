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Bahraich News: तेज रफ्तार अनियंत्रित ई रिक्शा पलटा, चार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: तेजवापुर में हरदी थाने के बौंड़ी-रमपुरवा मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ई रिक्शा पलट गया। हादसे में चार यात्री घायल हुए। सभी घायलों को तत्काल उपचार के बाद घर भेजा गया। चालक का कहना है कि उसकी आंख में कीड़े आ जाने के कारण वह नियंत्रण खो बैठा।

Bahraich News: तेज रफ्तार अनियंत्रित ई रिक्शा पलटा, चार घायल

Bahraich News: तेजवापुर । हरदी थाने के बौंड़ी - रमपुरवा मार्ग पर शुक्रवार सुबह गोपचंदपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ई रिक्शा पलट गया। हादसे में ई रिक्शा सवार चार यात्री घायल हो गए। घायलों में टेंडवा सिस्टीपुर निवासी बिंदू देवी (32), मनीष (11), राजा बौंडी निवासी रिंकू (26) तथा जैतापुर निवासी तमन्ना (20) शामिल हैं। सभी ई रिक्शा से रमपुरवा की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को तत्काल रमपुरवा सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक इलाज किया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सभी की हालत सामान्य होने पर उन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

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चालक के अनुसार उसकी आंख में कीड़े आ जाने से नियंत्रिण खो गया।

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