Bahraich News: पटल पर 336 लोगों ने रखी समस्या, 28 का मौके पर निस्तारण

बहराइच,संवाददाता। जिले के सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम अक्षय त्रिपाठी,एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने नानपारा विधायक राम निवास वर्मा के साथ लोगों की समस्याए सुनकर जरूरी निर्देश। इस दौरान 336 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी,लेकिन अधिकारी सिर्फ 28 मामलों का ही मौके पर निस्तारण कर पाए। अवशेष मामलों के त्वरित निस्तारण कराने का हवाला देकर फरियादियों को लौटा दिया गया।

डीएम का निर्देश

डीएम ने कहा कि जनशिकायतों का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का समाधान पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए तथा निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए।समाधान दिवस में तहसील नानपारा में कुल 65 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 08 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया।इसी क्रम में जनपद की अन्य तहसीलों में भी समाधान दिवस सम्पन्न हुए। प्रार्थना-पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया।डीडी एग्री विनय कुमार वर्मा, जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूबेदार यादव, जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी, जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वदानन्द, तहसीलदार मौजूद रहे।