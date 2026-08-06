Bahraich News: मंगलोत्सव के साथ कथा का समापन
Bahraich News: रिसिया में पंचवटी श्री सीता राम आश्रम द्वारा शिव महा पुराण कथा का आयोजन किया गया। कथा वाचक पं रवि शंकर गुरु भाई ने शिव भक्ति और मानव कल्याण के महत्व पर प्रकाश डाला। कथा का समापन मंगलोत्सव के साथ हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने ओम नमः शिवाय का जाप किया।
Bahraich News: रिसिया,संवाददाता। रिसिया में पंचवटी श्री सीता राम आश्रम की ओर से आयोजित शिव महा पुराण कथा में कथा वाचक पं रवि शंकर गुरु भाई ने बताया कि शिव भक्ति,सेवा समर्पण और मानव कल्याण शिव महा पुराण के सार है। आत्मकल्याण के लिए दिव्य ग्रंथ की रचना की गई है। जिसके जरिए हमें त्याग और सफलता,क्षमा समभाव और लोक कल्याण की प्रेरणा देता है। कथा के अंतिम दिन भाव पूर्ण समापन मंगलोत्सव,श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया। सप्तम दिन संपूर्ण शिव कथा का सार सुनाया गया। ॐ नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप कर स्मरण में अपनाए। समापन के उपरांत पार्थिव मंगलोत्सव अत्यंत श्रद्धा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सम्पन्न किया गया।
बहादुर सिंह,प्रेम गोयल,राजेश निगम,स्वाति तिवारी, शिवा तिवारी,शशांक यज्ञसेनी,बबली अग्रवाल,पूजा गोयल,अनिल मित्तल,शुभम वर्मा,हेमंत सिंह,कपिल झुनझुनवाला सहित मौजूद रहे।
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