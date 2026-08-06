Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: मंगलोत्सव के साथ कथा का समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: रिसिया में पंचवटी श्री सीता राम आश्रम द्वारा शिव महा पुराण कथा का आयोजन किया गया। कथा वाचक पं रवि शंकर गुरु भाई ने शिव भक्ति और मानव कल्याण के महत्व पर प्रकाश डाला। कथा का समापन मंगलोत्सव के साथ हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने ओम नमः शिवाय का जाप किया।

Bahraich News: मंगलोत्सव के साथ कथा का समापन

Bahraich News: रिसिया,संवाददाता। रिसिया में पंचवटी श्री सीता राम आश्रम की ओर से आयोजित शिव महा पुराण कथा में कथा वाचक पं रवि शंकर गुरु भाई ने बताया कि शिव भक्ति,सेवा समर्पण और मानव कल्याण शिव महा पुराण के सार है। आत्मकल्याण के लिए दिव्य ग्रंथ की रचना की गई है। जिसके जरिए हमें त्याग और सफलता,क्षमा समभाव और लोक कल्याण की प्रेरणा देता है। कथा के अंतिम दिन भाव पूर्ण समापन मंगलोत्सव,श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया। सप्तम दिन संपूर्ण शिव कथा का सार सुनाया गया। ॐ नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप कर स्मरण में अपनाए। समापन के उपरांत पार्थिव मंगलोत्सव अत्यंत श्रद्धा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सम्पन्न किया गया।

ये भी पढ़ें:जीवन, सृष्टि और सनातन सत्य के आधार : आचार्य डॉ. भारत भूषण

बहादुर सिंह,प्रेम गोयल,राजेश निगम,स्वाति तिवारी, शिवा तिवारी,शशांक यज्ञसेनी,बबली अग्रवाल,पूजा गोयल,अनिल मित्तल,शुभम वर्मा,हेमंत सिंह,कपिल झुनझुनवाला सहित मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।