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Bahraich News: दिव्य जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन है शिव पार्वती विवाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: रिसिया के राम लीला मैदान पर शिव महापुराण कथा एवं पार्थिव पूजन का आयोजन हो रहा है। तीसरे दिन, पं. रवि शंकर गुरुभाई ने शिव विवाह की चर्चा की, जिसमें शिव और पार्वती का मिलन आत्मा और परमात्मा के एकीकरण का प्रतीक बताया गया। अहंकार का त्याग कर ईश्वर की शरण में जाने का महत्व भी बताया गया।

Bahraich News: दिव्य जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन है शिव पार्वती विवाह

Bahraich News: रिसिया, संवाददाता। रिसिया के राम लीला मैदान पर शिव महापुराण कथा एवं पार्थिव पूजन चल रहा है। तीसरे दिन पं. रवि शंकर गुरुभाई ने शिव विवाह का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि शिव और पार्वती के विवाह को जीव आत्मा से परमात्मा के परस्पर मिलन से जोड़ा गया है। इसके पहले सुबह पार्थिव पूजन के बाद भम आरती कराई गई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार माता पार्वती जी ने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न कर शिवतत्व को प्राप्त किया। वह मेल मिलन तथा विवाह कहलाता है। शिव और पार्वती का मिलन दिव्यता का प्रतीक है और सृष्टि के निर्माण के साथ चहुंओर हरियाली तथा समृद्धि का संदेश प्रदान करते है।

कथा वाचक बताते हैं। कहा कि यह तभी सम्भव है। जब अहंकार का त्याग कर ईश्वर की शरण में जाते हैं। सती चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि अहंकार में आकर ईश्वर का अनादर करना अंततः विनाश का कारण बनता है। जिसका प्रतीक दक्ष यज्ञ का विध्वंश है। इस अवसर पर मुख्य यजमान दिनेश दोचनिया, अनिल मित्तल, रंजना मित्तल, बबली अग्रवाल, पूजा गोयल, ज्योति गर्ग, डाली गोयल, राजेश निगम, डॉ. राजू निगम, इंद्र बहादुर सिंह, प्रेम गोयल, राजेश गोयल, कपिल झुनझुनवाला आदि रहे।

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