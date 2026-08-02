Bahraich News: मंदिरों में तैयारी पूरी, सावन का पहला सोमवार आज

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार की पूर्व संध्या रविवार से शिवभक्तों के जथे निकल पड़े। हर हर बम बम के उद्घोष के साथ कावंड़ लेकर विभिन्न मंदिरों में पहुंच रहे। पहले सोमवार को शहर स्थित श्रीसिद्धनाथ मंदिर में रविवार रात एक बजे से शिवभक्तों की जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक को कतारें लग गई। मंदिर मंहथ जूना पंचदशनाम अखाड़े के महामंडलेश्वर रवि गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं को विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कराया। कस्बे व गांवों के नानपारा के जंगली नाथ, नवाबगंज के मंगली नाथ, पयागपुर के बागेश्वर नाथ, शिवपुर के बाबा बुढ़ेश्वर नाथ सहित विभिन्न शिवालय हर हर महादेव की गूंज है।

शहर के घंटाघर चौक स्थित सिद्धनाथ मंदिर में रविवार रात एक बजे से पहले ही श्रद्धालुओं की हलचल शुरू हो गई। भूतेश्वर के जलाभिषेक को लंबी कतार लग गई। भगवान नागेश्वर की मंगला आरती के बाद मंदिर कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। श्रद्धालुओं ने दुग्ध, शहद मिश्रित जल, बिल्ब पत्र, धतूरा, रौली, चंदन से किरातेश्वर का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया। पूरी रात जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक चलता रहा। सावन के पहले सोमवार को दोपहर एक बजे तक यह सिलसिला चलता रहेगा। ग्रामीण इलाकों में भी हर हर महादेव के उद्घोष के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना का वातावरण रहेगा।सावन शुरू होते जलाभिषेक की तैयारियां पूरी : नवाबगंज। सावन माह के शुभारंभ के साथ ही नवाबगंज के शिवालयों में भक्तिमय माहौल बन गया है। पहले सोमवार को होने वाले जलाभिषेक को लेकर मंदिरों में साफ-सफाई, सजावट और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मटेरा के जंगलीनाथ, नवाबगंज के मंगली नाथ, घमंडी नाथ, पयागपुर इलाके के बागेश्वर नाथ बड़े शिवालय है। शिवपुर का बुढ़ेश्वर नाथ मंदिर पर भी भारी भीड़ जुटती है। सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगहबानी व सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए है।