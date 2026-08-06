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Bahraich News: नवाबगंज में निकला चेहल्लुम का जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बुधवार को शिया समुदाय ने नवाबगंज में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 शहीद साथियों का चेहल्लुम मनाया। घरों में मजलिस और ताबूत जुलूस आयोजित किए गए। मौलाना आरिस अब्बास ने मजलिस में इस्लाम के प्रति यजीद के प्रयासों की चर्चा की और हुसैन का गम मनाने का संदेश दिया।

Bahraich News: नवाबगंज में निकला चेहल्लुम का जुलूस

Bahraich News: जुलूस से पूर्व मजलिस व मातम का सिलसिला नवाबगंज, संवाददाता। बुधवार को पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन व उनके के 72 शहीद साथियों का चेहल्लुम शिया समुदाय के लोगों ने मनाया। घरों में मजलिस आयोजित की गई और ताबूत जुलूस निकाला।मजलिस में मौलाना आरिस अब्बास ने कहा कि यजीद ने इस्लाम को मिटाने का काम किया। लेकिन वह मिटा न सका। पराम्परागत तरीके से कस्बा नवाबगंज में स्थिति शाहिद मेंहदी, सज्जन हुसैन के घर से दुलदुल का जूलूस निकाला गया। जूलूस चौक घटां घर छावनी चौराहा आदि स्थानों से मंसूख गांव इमामबाड़ा में समाप्त हुआ। रात को इमाम बाड़ा सज्जन हुसैन के पास अकीदत मंदो ने आग पर चल कर मातम किया ।

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मजलिस को संबोधित करते हुए मौलाना आरिस अब्बास ने कहा कि हुसैन का गम मनाना चाहिए और यह रुकना नहीं चाहिए। असलम हुसैन, मुनव्वर हुसैन, जावेद हुसैन, परवेज हुसैन, चंदा,अजहर हुसैन हसनैन हुसैन फैजान हुसैन, आदि शिया समुदाय केलोग मौजूद रहे।

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