Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: निकला अलम का जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: बहराइच में हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत बीबी जैनब की याद में तरही तरही शब्बेदारी कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर शिया जामा में मौलाना सैयद शमशी रजा ने मजलिस में हजरत जैनब की शहादत पर भाषण दिया, जिससे लोग रो पड़े। बाद में अलम ए मुबारक का जुलूस निकाला गया।

Bahraich News: निकला अलम का जुलूस

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हजरत बीबी जैनब की याद में तरही तरही शब्बेदारी कार्य आयोजन स्थानीय इमाम बाड़ा नवाब साहब में किया गया। इस मौके पर शिया जामा में एक मजलिस हुई। जिसे मौलाना सैयद शमशी रजा बिहार ने खिताब किया। जब उन्होंने हज़रत जैनब की शहादत बयान किया तो सम्पूर्ण मस्जिद से रोने की आवाजें आने लगी। बाद खत्म मजलिस मस्जिद से अलम ए मुबारक का जुलूस बरामद किया। इस जुलूस में मेहमान अंजुमन, अंजुमन ए मुहाफिज ए अजा इलाहाबाद नौहा पढ़ती हुई इमाम बाड़ा नवाब साहब में पहुंची। तरही शबबेदारी का संचालन मौलाना सैयद मौहम्मद मेंहदी इमाम ए जुमा ने किया।

ये भी पढ़ें:Bahraich News: शिया जामा मस्जिद से निकला अलम का जुलूस

सबसे पहले अंजुमन फनाफिल हुसैन ने नौहा पढ़ा । अंजुमन कासिमया रजिस्टर ने नौहा पढ़ा। इसी तरह अंजुमन कासिम या कदीमी, मेहमान अंजुमन मुहाफिज ए अजा इलाहाबाद नौहाख्वानी की। इस मौके पर पूरी रात अंजुमने अपना तरही कलाम पेश करती रही। शब्बेदारी के समाप्त होने पर कार्य क्रम के आयोजक नजर इमाम उर्फ गुड्डू ने सभी मेहमान अंजुमनों का और स्थानीय अंजुमनों का शुक्रिया अदा किया।

ये भी पढ़ें:Bahraich News: शिया जामा मस्जिद से निकला अलम का जुलूस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News Barabanki

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।