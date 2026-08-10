Bahraich News: शिया जामा मस्जिद से निकला अलम का जुलूस
Bahraich News: बहराइच में हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत बीबी जैनब की याद में तरही तरही शब्बेदारी कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर शिया जामा में मौलाना सैयद शमशी रजा ने मजलिस में हजरत जैनब की शहादत पर भाषण दिया, जिससे लोग रो पड़े। बाद में अलम ए मुबारक का जुलूस निकाला गया।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हजरत बीबी जैनब की याद में तरही तरही शब्बेदारी कार्य आयोजन स्थानीय इमाम बाड़ा नवाब साहब में किया गया। इस मौके पर शिया जामा में एक मजलिस हुई। जिसे मौलाना सैयद शमशी रजा बिहार ने खिताब किया। जब उन्होंने हज़रत जैनब की शहादत बयान किया तो सम्पूर्ण मस्जिद से रोने की आवाजें आने लगी। बाद खत्म मजलिस मस्जिद से अलम ए मुबारक का जुलूस बरामद किया। इस जुलूस में मेहमान अंजुमन, अंजुमन ए मुहाफिज ए अजा इलाहाबाद नौहा पढ़ती हुई इमाम बाड़ा नवाब साहब में पहुंची। तरही शबबेदारी का संचालन मौलाना सैयद मौहम्मद मेंहदी इमाम ए जुमा ने किया।
सबसे पहले अंजुमन फनाफिल हुसैन ने नौहा पढ़ा । अंजुमन कासिमया रजिस्टर ने नौहा पढ़ा। इसी तरह अंजुमन कासिम या कदीमी, मेहमान अंजुमन मुहाफिज ए अजा इलाहाबाद नौहाख्वानी की। इस मौके पर पूरी रात अंजुमने अपना तरही कलाम पेश करती रही। शब्बेदारी के समाप्त होने पर कार्य क्रम के आयोजक नजर इमाम उर्फ गुड्डू ने सभी मेहमान अंजुमनों का और स्थानीय अंजुमनों का शुक्रिया अदा किया।
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