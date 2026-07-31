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Bahraich News: किशोरी का नहीं लगा सुराग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: तेजवापुर के रमपुरवा टेपरा गांव से एक हाईस्कूल की छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी और रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है। 72 घंटे बीत जाने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला। परिवार ने पुलिस से छात्रा की सकुशल बरामदगी की मांग की है।

Bahraich News: किशोरी का नहीं लगा सुराग

Bahraich News: तेजवापुर। हरदी थाना क्षेत्र के रमपुरवा टेपरा गांव से स्कूल जाने के लिए घर से निकली हाईस्कूल की एक छात्रा रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। घटना के 72 घंटे बीत जाने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से जल्द से जल्द छात्रा की सकुशल बरामदगी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और छात्रा की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर छानबीन की जा रही है।

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