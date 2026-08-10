Bahraich News: जरवल स्टेशन पर छुट्टा मवेशियों का कब्जा, आए दिन हादसे
Bahraich News: जरवलरोड रेलवे स्टेशन पर छुट्टा पशुओं के हमलों से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पर सांड़ और अन्य पशुओं के होने से यात्री डर के साये में हैं। कई बार हादसे हो चुके हैं, विशेषकर तब जब ट्रेन आती है। ऐसे में भगदड़ की स्थिति बन सकती है।
Bahraich News: जरवलरोड, संवाददाता। छुट्टा पशुओं के हमलों से जहां आए दिन लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं और कई घटनाओं में लोगों की जान तक जा चुकी है, वहीं जरवलरोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही का मामला सामने आ रही है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2,3 पर दिन ढलते ही ही दर्जनों छुट्टा पशुओं का डेरा जम जाता है। इसमें सांड़ भी शामिल हैं। ट्रेन के समय भगदड़ की आशंका है। आए दिन हादसे भी हो रहे। ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों को पशुओं से बचकर निकलना पड़ रहा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों में विशेष रूप से डर का माहौल रहता है।
सलमी, नीरज और मनीष आदि यात्रियों का कहना है कि सांड़ कब आक्रामक होकर दौड़ पड़े, इसका कोई भरोसा नहीं है। स्थानीय यात्रियों के मुताबिक कई बार सांड़ आपस में भिड़ जाते हैं और प्लेटफॉर्म पर अचानक दौड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यात्रियों के बीच भगदड़ मच सकती है। सबसे बड़ा खतरा उस समय रहता है जब प्लेटफॉर्म पर भीड़ हो और उसी दौरान ट्रेन आ जाए। रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील स्थान पर ऐसी स्थिति किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
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