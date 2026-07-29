Bahraich News: एसओजी सहित चार टीमें तलाश रही बदमाश
Bahraich News: दो दिनों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने की दी मोहलत बाबागंज,संवाददाता। जिला विद्यालय
Bahraich News: पयागपुर, संवाददाता। पयागपुर के सेवढ़ा लखाही के मध्य बाइक सवार बीसी संचालक को रोककर रुपये रखा बैग छिनैती मामले में पुलिस दूसरे दिन भी खाली हाथ है। एसपी ने घटना के खुलासे को स्वाट सहित चार पुलिस टीमें गठित की हो। जो सीओ पयागपुर हर्षिता तिवारी के पर्यवेक्षण में बदमाशो की तलाश कर रही है। पयागपुर थाने के शिवदहा के मजरे राम उग्गरपुरवा गांव निवासी अयोध्या प्रसाद के साथ मंगलवार दोपहर में बाइक सवार तीन नकाब पोश बदमाश पैड़ी के पास उन्हे धक्का देकर धन रखा बैग छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस इस मामले में लगभग आधा दर्जन संदिग्धों को थाने लाकर पूछताछ कर चुकी है।
हालांकि बदमाशों का सुराग नहीं लगा है। दीपक सिंह, थानाध्यक्ष पयागपुर का कहना है कि तहकीकात की जा रही है। बहुत शीघ्र घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।