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Bahraich News: एसओजी सहित चार टीमें तलाश रही बदमाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: दो दिनों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने की दी मोहलत बाबागंज,संवाददाता। जिला विद्यालय

Bahraich News: एसओजी सहित चार टीमें तलाश रही बदमाश

Bahraich News: पयागपुर, संवाददाता। पयागपुर के सेवढ़ा लखाही के मध्य बाइक सवार बीसी संचालक को रोककर रुपये रखा बैग छिनैती मामले में पुलिस दूसरे दिन भी खाली हाथ है। एसपी ने घटना के खुलासे को स्वाट सहित चार पुलिस टीमें गठित की हो। जो सीओ पयागपुर हर्षिता तिवारी के पर्यवेक्षण में बदमाशो की तलाश कर रही है। पयागपुर थाने के शिवदहा के मजरे राम उग्गरपुरवा गांव निवासी अयोध्या प्रसाद के साथ मंगलवार दोपहर में बाइक सवार तीन नकाब पोश बदमाश पैड़ी के पास उन्हे धक्का देकर धन रखा बैग छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस इस मामले में लगभग आधा दर्जन संदिग्धों को थाने लाकर पूछताछ कर चुकी है।

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हालांकि बदमाशों का सुराग नहीं लगा है। दीपक सिंह, थानाध्यक्ष पयागपुर का कहना है कि तहकीकात की जा रही है। बहुत शीघ्र घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।

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