Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: सड़क हादसे में युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: बहराइच में चार थानों के विभिन्न स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिवार में शोक का माहौल है।

Bahraich News: सड़क हादसे में युवक की मौत

Bahraich News: चार थानों के विभिन्न स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में छह घायल एक बेहोशी के हालत में घायल की नहीं हुई पहचानबहराइच, संवाददाता। सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही। तीन थानों के विभिन्न स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक की मौत हो गई। जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों ने घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के परिजनों में हाहाकार मच गया है।कैसरगंज थाने के बढ़ौली गांव निवासी मोहम्मद तलहा (24) पुत्र शयाल अहमद मंगलवार शाम लगभग 7:15 बजे बाइक से पड़ोसी गांव अहिरनपुरवा की ओर बाइक से जा रहे थे।

अनियंत्रित बाइक बिजली पोल से टकरा गई। जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने एंबुलेंस मंगाकर घायल को मेडिकल कालेज भेजते हुए उसके परिजनों को दुर्घटना की जानकारी दी। मेडिकल कालेज में चिकित्सकों ने परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। नगर कोतवाली पुलिस ने बुधवार दोपहर में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।