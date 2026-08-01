Bahraich News: चेहल्लुम पर निकलने वाला जुलूस की तैयारियां तेज
Bahraich News: बहराइच में, चार अगस्त को होने वाले चेहल्लुम के जुलूस के लिए तैयारी तेज हो गई है। फिदा अब्बास के अनुसार, जुलूस सुबह दस बजे शुरू होगा और यह कर्बला की ओर जाएगा। नगर की तीनों अंजुमने भी तैयारियों में जुटी हैं, जंजीर पर धारें लगाने और अलम के सेहरे बनाने का काम चल रहा है।
Bahraich News: बहराइच। चार अगस्त को अजा खाना ए मोहसिनया दुलदुल हाउस से निकलने वाले चेहल्लुम के जुलूस की तैयारियां तेज हो गई हैं। फिदा अब्बास ने बताया कि चार अगस्त मुताबिक बीस सफरों को सुबह दस बजे से जुलुस निकाला जायेगा। यह जुलूस-ए अपने कदीमी रास्तों से होते हुए कर्बला जाएगा। चेहल्लुम को लेकर नगर की तीनों अंजुमने भी तैयारियां कर रही हैं। जंजीर पर धारें लगाई जा रही हैं ताकि जंजीरी मातम हो सके। अलम के सेहरे बनाने के लिए फूल वालों को आर्डर कर दिए गए हैं। केवड़ा छिड़कने के लिये भी पिचकारी के प्रबंध किए जा रहे हैं।
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