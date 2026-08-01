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Bahraich News: काफिला ए बनी असद की तैयारियां शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में चेहलुम के मौके पर शाही कर्बला से काफिला ए बनी असद और शबीहे ताबूत हज़रत इमाम हुसैन का जुलूस निकालने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। अंजुम जैदी ने बताया कि जुलूस से पहले एक मजलिस का आयोजन होगा। यह जुलूस कर्बला में पेश किया जाएगा और पिछले छत्तीस सालों से जारी है।

Bahraich News: काफिला ए बनी असद की तैयारियां शुरू

Bahraich News: बहराइच। चेहल्लुम के रोज शाही कर्बला से निकलने वाला जुलुस ए काफिला ए बनी असद और शबीहे ताबूत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अंजुम जैदी ने बताया कि बाद खत्म जुलूस ए जुलजनाह कर्बला से यह जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस निकालने से पहले एक मजलिस होगी जिसे सैय्यद फैज अब्बास जैदी महमूदाबाद खिताब करेंगे। बाद खत्म मजलिस कर्बला से यह जूलुस काफिला ए बनी असद और शबीहे ताबूत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होगा, जो कर्बला में ही बनी दहल में सिपुर्द ए खाक किया जाएगा। यह ताबूत पिछले छत्तीस सालों से उठता चला आ रहा है।

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