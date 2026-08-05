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Bahraich News: पोस्टमैन पर लापरवाही का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: तेजवापुर की ग्राम पंचायत रामगढ़ी के मजरा मैला सरैया स्थित शाखा डाकघर में उपभोक्ताओं ने पोस्टमैन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि डाक समय पर वितरित नहीं हो रही है और कई बार डाक रोक ली जाती है। इससे जरूरी डाक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

Bahraich News: पोस्टमैन पर लापरवाही का आरोप

Bahraich News: तेजवापुर। विकास खंड तेजवापुर की ग्राम पंचायत रामगढ़ी के मजरा मैला सरैया स्थित शाखा डाकघर में तैनात पोस्टमैन पर उपभोक्ताओं ने लापरवाही का आरोप लगाया है। आरोप है कि डाक समय से वितरित नहीं की जाती और कई बार डाक अपने पास ही रोककर रख ली जाती है। मंगलवार को राजाराम निषाद, हामिद अली, रज्जन, रोहित सहित कई उपभोक्ता सुबह करीब 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पोस्टमैन का इंतजार करते रहे, लेकिन उनके नहीं पहुंचने से लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि इससे जरूरी डाक और अन्य डाक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

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