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Bahraich News: एसपी करेंगे जनसुनवाई सुबह नौ बजे से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव मंगलवार को अपने कार्यालय में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जन सुनवाई करेंगे। इस दौरान पीड़ित कानूनी मामलों से संबंधित अपनी समस्याएं सीधे एसपी के सामने रख सकेंगे।

Bahraich News: एसपी करेंगे जनसुनवाई सुबह नौ बजे से

Bahraich News: पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव मंगलवार को सुबह अपने कार्यालय में जुनसुनवाई करेंगे। कानूनी मामलों की समस्याओं को लेकर दौड़ लगा रहे पीड़ित सीधे एसपी के पटल पर अपनी बात रख सकेंगे। सुबह नौ बजे से 12 बजे के मध्यम वे कार्यालय में उपस्थित रहकर लोगों की समस्याएं निपटाएंगे।

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