Bahraich News: मिसाल: सड़क दुर्घटना में गिरे ढाई लाख रुपये पुलिस ने लौटाए
Bahraich News: मिहींपुरवा की जालिमनगर चौकी पुलिस ने सड़क दुर्घटना के दौरान गिरे 2.50 लाख रुपये को सुरक्षित बरामद कर उनके वास्तविक मालिक को सौंप दिया। संदीप कुमार अपने पिकअप वाहन से लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई जिसमें पैसा गिर गया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजा।
Bahraich News: मिहींपुरवा, संवाददाता। मोतीपुर थाना क्षेत्र की जालिमनगर चौकी पुलिस ने ईमानदारी और तत्परता का परिचय देते हुए सड़क दुर्घटना के दौरान गिरे 2.50 लाख रुपये सुरक्षित बरामद कर उनके वास्तविक स्वामी को सौंप दिए।
घटना का विवरण
संदीप कुमार (32) पुत्र अर्जुन लाल, निवासी उर्रा बाजार, थाना मोतीपुर, नानपारा मंडी में केला बेचकर प्राप्त धनराशि तथा पूर्व की बकाया रकम सहित कुल 2.50 लाख रुपये लेकर अपने पिकअप वाहन से लौट रहे थे। खैरापुरवा के पास उनकी पिकअप और मोटरसाइकिल के बीच दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के दौरान अफरा-तफरी में संदीप कुमार के नाना छत्रपाल मौर्य (55 वर्ष) निवासी गुलहरिपुरवा, थाना निघासन, जनपद खीरी,के पास रखी 2.50 लाख रुपये की नकदी घटनास्थल के आसपास गिर गई।
पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना पर जालिमनगर चौकी प्रभारी बेचू प्रसाद गौड़ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पहले घायल को उपचार के लिए सीएचसी मोतीपुर भिजवाया और यातायात व्यवस्था सुचारु कराई। इसके बाद घटनास्थल से मिली नकदी की पहचान कर उसे सुरक्षित रखते हुए उसके वास्तविक स्वामी को सुपुर्द कर दिया। इस सराहनीय कार्य में चौकी प्रभारी बेचू प्रसाद गौड़ के साथ हेड कांस्टेबल रजनीश कुमार, विजय यादव, श्यामसुंदर, राजेश गिरी तथा कांस्टेबल विकास गौड़, अभिषेक कुमार मौर्य और आलोक सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
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