Bahraich News: चार परिवारों को पुलिस ने टूटने से बचाया
Bahraich News: बहराइच में पुलिस ने चार परिवारों को टूटने से बचाया। पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद के कारण अलगाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर समस्याएं सुनीं और समाधान किया। अंततः परिवार ने एक साथ रहने की शपथ ली।
Bahraich News: बहराइच। पुलिस ने चार परिवारों को टूटने से बचाया। पति-पत्नी के बीच मामूली बात को लेकर अनगन चल रही थी। दोनों पक्षों में अलग होने की नौबत आ गई थी। शिकायत पर दोनों पक्षों को बुलाया गया। दोनों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया गया। साथ ही परिवार ने दोबारा एक साथ रहने की शपथ ली।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।