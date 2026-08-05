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Bahraich News: चार परिवारों को पुलिस ने टूटने से बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में पुलिस ने चार परिवारों को टूटने से बचाया। पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद के कारण अलगाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर समस्याएं सुनीं और समाधान किया। अंततः परिवार ने एक साथ रहने की शपथ ली।

Bahraich News: चार परिवारों को पुलिस ने टूटने से बचाया

Bahraich News: बहराइच। पुलिस ने चार परिवारों को टूटने से बचाया। पति-पत्नी के बीच मामूली बात को लेकर अनगन चल रही थी। दोनों पक्षों में अलग होने की नौबत आ गई थी। शिकायत पर दोनों पक्षों को बुलाया गया। दोनों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया गया। साथ ही परिवार ने दोबारा एक साथ रहने की शपथ ली।

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