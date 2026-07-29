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Bahraich News: प्राथमिक स्कूल के पास जुआ खेल रहे दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: रुपईडीहा के रंजीतबोझा गांव में मंगलवार शाम 6 बजे जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान शकील अहमद और सुल्तान अहमद के रूप में हुई। पुलिस ने जुए के दौरान 52 ताश के पत्ते, 1200 रुपये और 400 नेपाली मुद्रा जब्त की।

Bahraich News: प्राथमिक स्कूल के पास जुआ खेल रहे दो गिरफ्तार

Bahraich News: रुपईडीहा, संवाददाता। थाने के पश्चिम लगभग ती किलोमीटर दूर रंजीतबोझा गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास मंगलवार की शाम 6 बजे बाग में जुआ खेलने की सूचना मिली। इसपर पुलिस ने छापा मारकर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सम्बंध में जानकारी देते हुए एसएचओ हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि एसआई अजय कुमार, हे. का. उमेश यादव व का. तनवीर के साथ छापा मारा। देखा कई लोग ताश खेल रहे थे। घेर कर दो लोगों को पकड़ लिया। इनकी पहचान शकील अहमद पुत्र रफीक अहमद व सुल्तान अहमद पुत्र जलील अहमद निवासी गण रंजीतबोझा थाना रुपईडीहा के रूप में हुई है।

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प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को न्यायालय भेज दिया गया है। फड़ से ताश के 52 पत्ते, 1200 रुपये बरामद हुए। जामा तलाशी में 400 नेपाली मुद्रा मिली।

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