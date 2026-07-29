Bahraich News: प्राथमिक स्कूल के पास जुआ खेल रहे दो गिरफ्तार
Bahraich News: रुपईडीहा के रंजीतबोझा गांव में मंगलवार शाम 6 बजे जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान शकील अहमद और सुल्तान अहमद के रूप में हुई। पुलिस ने जुए के दौरान 52 ताश के पत्ते, 1200 रुपये और 400 नेपाली मुद्रा जब्त की।
Bahraich News: रुपईडीहा, संवाददाता। थाने के पश्चिम लगभग ती किलोमीटर दूर रंजीतबोझा गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास मंगलवार की शाम 6 बजे बाग में जुआ खेलने की सूचना मिली। इसपर पुलिस ने छापा मारकर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सम्बंध में जानकारी देते हुए एसएचओ हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि एसआई अजय कुमार, हे. का. उमेश यादव व का. तनवीर के साथ छापा मारा। देखा कई लोग ताश खेल रहे थे। घेर कर दो लोगों को पकड़ लिया। इनकी पहचान शकील अहमद पुत्र रफीक अहमद व सुल्तान अहमद पुत्र जलील अहमद निवासी गण रंजीतबोझा थाना रुपईडीहा के रूप में हुई है।
प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को न्यायालय भेज दिया गया है। फड़ से ताश के 52 पत्ते, 1200 रुपये बरामद हुए। जामा तलाशी में 400 नेपाली मुद्रा मिली।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।