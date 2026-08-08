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Bahraich News: तीन परिवारों को पुलिस ने टूटने से बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में पुलिस ने तीन परिवारों के बीच पति-पत्नी के रिश्तों में सुलह कराई। मामूली विवादों के कारण परिवार टूटने की कगार पर थे, लेकिन पुलिस की काउंसिलिंग टीम ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत की और उन्हें सुलह करने के लिए मनाया। इस तरह परिवारों को टूटने से बचा लिया गया।

Bahraich News: तीन परिवारों को पुलिस ने टूटने से बचाया

Bahraich News: बहराइच। पुलिस ने आपसी सहमति से तीन परिवारों में पति पत्नी के बीच सुलह कराई। और परिवार को टूटने से बचा लिया। तीनों परिवारों में मामूली बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था जिससे परिवार टूटने की कगार पर आ गया था। दोनों पक्षों की शिकायतों को पुलिट काउंसिलिंग टीम सुना और काउंसिलिंग की। दोनों पक्षा सुलह को राजी हो गए।

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