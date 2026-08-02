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Bahraich News: बेडनापुर चौकी प्रभारी ने मीट दुकानदारों को दी सख्त चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: तेजवापुर में बेडनापुर चौकी के प्रभारी हेमंत सिंह ने मीट दुकानदारों को सावन माह में सड़क किनारे दुकानें न लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान बड़ी संख्या में शिवभक्त इस मार्ग से गुजरते हैं, इसलिए धार्मिक भावनाओं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक है। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Bahraich News: बेडनापुर चौकी प्रभारी ने मीट दुकानदारों को दी सख्त चेतावनी

Bahraich News: तेजवापुर, संवाददाता। देहात कोतवाली क्षेत्र की बेडनापुर चौकी के प्रभारी हेमंत सिंह ने रविवार को पुलिस टीम के साथ खैरा चौराहे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीट दुकानदारों को सावन माह में सड़क किनारे दुकानें न लगाने की सख्त हिदायत दी। चौकी प्रभारी ने कहा कि सावन के दौरान बड़ी संख्या में शिवभक्त इसी मार्ग से कांवड़ लेकर गुजरते हैं। धार्मिक भावनाओं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़क किनारे मीट की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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