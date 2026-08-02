Bahraich News: रिसिया में वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार
Bahraich News: बहराइच के रिसिया थाना प्रभारी निरीक्षक द्वारा गठित टीम ने शमशाम अली को गिरफ्तार किया है। वांछित आरोपी जगदीशपुर सोखा का निवासी है। न्यायालय में विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
Bahraich News: बहराइच। प्रभारी निरीक्षक थाना रिसिया जनपद बहराइच के द्वारा गठित टीम ने रविवार को गम्भीर मामलों में वारंटी अभियुक्त शमशाम अली पुत्र कासिम अली निवासी जगदीशपुर सोखा थाना रिसिया को गिरफ्तार किया है। विधिक कार्यवाही करते हुए उसे न्यायालय भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।