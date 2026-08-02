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Bahraich News: रिसिया में वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच के रिसिया थाना प्रभारी निरीक्षक द्वारा गठित टीम ने शमशाम अली को गिरफ्तार किया है। वांछित आरोपी जगदीशपुर सोखा का निवासी है। न्यायालय में विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।

Bahraich News: रिसिया में वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

Bahraich News: बहराइच। प्रभारी निरीक्षक थाना रिसिया जनपद बहराइच के द्वारा गठित टीम ने रविवार को गम्भीर मामलों में वारंटी अभियुक्त शमशाम अली पुत्र कासिम अली निवासी जगदीशपुर सोखा थाना रिसिया को गिरफ्तार किया है। विधिक कार्यवाही करते हुए उसे न्यायालय भेजा गया है।

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