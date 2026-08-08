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Bahraich News: कोर्ट से गैर हाजिर दो आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में मटेरा थाने के दरोगा सूर्यकांत चौबे और हेड कांस्टेबल दिग्विजय सिंह ने असवा मोहम्मदपुर में दबिश देकर कोर्ट से गैर हाजिर आरोपी विजय को गिरफ्तार किया। उसे कोर्ट में पेश करने पर जेल भेज दिया गया।

Bahraich News: कोर्ट से गैर हाजिर दो आरोपी गिरफ्तार

Bahraich News: बहराइच। मटेरा थाने में तैनात दरोगा सूर्यकांत चौबे, हेड कांस्टेबल दिग्विजय सिंह ने शनिवार को असवा मोहम्मदपुर में दबिश देकर मारपीट मामले में कोर्ट से गैर हाजिर आरोपी विजय को गिरफ्तार किया गया। उसे कोर्ट में पेश किए जाने पर जेल भेज दिया गया है।

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