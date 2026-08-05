Bahraich News: पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश
Bahraich News: बाबागंज के ग्राम पंचायत सोरहिया में प्रधान फौजदार वर्मा की अगुवाई में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाना था। प्रधान ने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। कार्यक्रम में कई अन्य लोग भी मौजूद थे।
Bahraich News: बाबागंज। विकास खंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत सोरहिया में प्रधान फौजदार वर्मा के नेतृत्व में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश देते हुए पौधे लगाए गए। प्रधान ने कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम में अरविंद कुमार वर्मा, रामसिंह, प्रहलाद वर्मा आदि मौजूद रहे।
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