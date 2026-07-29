Bahraich News: शांति समिति की बैठक का आयोजन
Bahraich News: बौंडी में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ जिसमें चेहल्लुम और श्रावण मास को शांतिपूर्वक मनाने पर चर्चा हुई। क्षेत्राधिकारी ने ताजिया की ऊंचाई 10 फीट रखने और घाटों की सुरक्षा के उपायों पर जोर दिया। ताजियादारों को शासन की गाइडलाइन के अनुसार निर्देश दिए गए।
Bahraich News: बौंडी। चेहल्लुम एवं श्रावण मास को शांतिपूर्वक करने को लेकर बुधवार को बौंडी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी महसी पवन कुमार ने की। ताजियादारों को बताया की शासन की गाइडलाइन के अनुसार ताजिया की ऊंचाई 10 फीट की होनी चाहिए इससे ऊपर की नहीं जिससे किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। क्षेत्राधिकारी ने श्रावण मास में कांवरियों के जल भरने एवं घाटों की व्यवस्था पर उन्होंने बताया कि घाटों की सुरक्षा को लेकर घाट पर नाव, गोताखोर और जाल की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है।
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