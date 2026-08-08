Bahraich News: परशुराम सेना की बैठक आज
Bahraich News: तेजवापुर में परशुराम सेना प्रकोष्ठ की बैठक रविवार सुबह 10 बजे गड़वा चौराहे पर होगी। इस बैठक में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में आगामी गतिविधियों और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
Bahraich News: तेजवापुर। परशुराम सेना प्रकोष्ठ की बैठक रविवार को सुबह 10 बजे महसी विधानसभा क्षेत्र के टिकुवापारा स्थित गड़वा चौराहे पर आयोजित होगी। बैठक में संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान संगठन की आगामी गतिविधियों और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
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