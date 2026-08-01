Bahraich News: परशुराम सेना प्रकोष्ठ की बैठक आज
Bahraich News: तेजवापुर में परशुराम सेना प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण बैठक 2 अगस्त को सुबह 11 बजे लक्ष्मी रिसोर्ट में होगी। इसमें ब्लॉक, तहसील, जिला एवं मंडल स्तर के पदाधिकारियों और सदस्यों की भागीदारी होगी। बैठक में संगठन के विस्तार और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। सभी से समय पर पहुंचने की अपील की गई है।
Bahraich News: तेजवापुर। परशुराम सेना प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण बैठक दो अगस्त को सुबह 11 बजे शहर के गोलवाघाट स्थित लक्ष्मी रिसोर्ट में आयोजित की जाएगी। बैठक में ब्लॉक, तहसील, जिला एवं मंडल स्तर के पदाधिकारी तथा सदस्य भाग लेंगे। बैठक में संगठन के विस्तार, आगामी कार्यक्रमों और विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की जाएगी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित महेंद्र नाथ तिवारी तथा जिलाध्यक्ष भानू पांडेय ने सभी पदाधिकारियों व सदस्यों से समय पर पहुंचकर बैठक को सफल बनाने की अपील की है।
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